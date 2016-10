Nog drie aanhoudingen na Willem II - Feyenoord

TILBURG - In het onderzoek naar de supportersrellen rond de voetbalwedstrijd tussen Willem II en Feyenoord heeft de politie nog drie mensen aangehouden. Twee Tilburgers van 26 en 29 jaar en een 32-jarige man uit Goirle zijn opgepakt vanwege openlijke geweldpleging. De mannen uit Tilburg zitten nog vast.

Door ANP - 7-10-2016, 17:15 (Update 7-10-2016, 17:15)

Rond het duel werden zondagavond al zeven aanhoudingen verricht.

Tijdens de wedstrijd zaten er fans van Feyenoord in het vak van Willem II. Toen de aanhangers van de Rotterdamse club begonnen te juichen voor het tweede doelpunt van hun club probeerden een aantal fans de Feyenoorders uit het vak te jagen. Daarbij vielen rake klappen en kwam een van hen via de balustrade in de beveiligingsgracht terecht.