ANP Aanhangers Pegida mogen logo hakenkruis dragen

DEN HAAG - Beweging Pegida mag zondag tijdens een betoging in Den Haag het logo met een hakenkruis boven een prullenbak dragen. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald. De gemeente Den Haag had als voorwaarde van de bijeenkomst gesteld dat het omstreden symbool niet te zien zou zijn.

Door ANP - 7-10-2016, 17:13 (Update 7-10-2016, 17:13)

Het logo van Pegida is een symbool van onder meer een hakenkruis dat in de prullenbak wordt gegooid. Het is een wezenlijk onderdeel van wat de organisatie wil betogen. Door te bepalen dat een deel van het logo niet mag worden getoond, wordt Pegida beperkt in het uiten van haar mening. Dit is een beperking van het recht op betoging. Een beperking die niet is toegestaan, concludeert de rechter.

De demonstratie gaat van de Koekamp richting het ministerie van Buitenlandse Zaken.