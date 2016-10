Lid Vindicat opgepakt voor luchtbuksschot

GRONINGEN - De politie heeft een twintigjarig lid van studentenvereniging Vindicat aangehouden, omdat hij met een luchtbuks op een huis van deze vereniging in Groningen heeft geschoten. De politie zei dat na berichtgeving door het AD. Hij is verhoord. Het Openbaar Ministerie moet beslissen of hij vervolgd zal worden.

Door ANP - 7-10-2016, 16:18 (Update 7-10-2016, 16:18)

Dit incident staat overigens los van een aantal andere bij de vereniging, aldus de politie. Zo raakte een jongeman zwaargewond aan zijn hoofd nadat een andere student op zijn hoofd was gaan staan tijdens de introductieweek voor eerstejaars.

Ook een zogenoemde 'bangalijst' die opdook, zorgde voor ophef. Op de lijst stonden de namen van vrouwelijke leden, inclusief foto, contactgegevens en een 'score' voor hun prestaties tussen de lakens.

Het Openbaar Ministerie (OM) is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak waarbij het slachtoffer een hersenoedeem opliep. Vindicat heeft inmiddels dertien leden inmiddels geschorst om de 'bangalijst'.