ANP Uitgeprocedeerden jarenlang in vertrekcentrum

HILVERSUM - Uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven soms jarenlang in het uitzetcentrum in Ter Apel, terwijl twaalf weken het maximum zou moeten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het radioprogramma Argos, dat cijfers heeft opgevraagd.

Door ANP - 7-10-2016, 15:58 (Update 7-10-2016, 15:58)

Volgens Argos, dat zaterdag aandacht besteedt aan de opvang, zaten in mei dit jaar 45 van de 350 uitgeprocedeerde asielzoekers langer dan een jaar in de zogeheten Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL). Een 34-jarige Irakees in een rolstoel zit er zelfs al zes jaar. De reden is dat het niet lukt om de vreemdelingen uit te zetten.

Vreemdelingen die Nederland moeten verlaten kunnen worden overgeplaatst naar de VBL in Ter Apel. Voorwaarde is wel dat er zicht is op terugkeer binnen twaalf weken.