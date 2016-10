Koenders: Santos terechte winnaar Nobelprijs

DEN HAAG - Juan Manuel Santos is een terechte winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, vindt minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. ,,Hij heeft aangetoond over de eigen schaduw heen te kunnen stappen en leiderschap te tonen.'' De Nederlandse bewindsman noemt de onderhandelingen die de president met de FARC voerde ,, getuigen van een enorme inzet, durf, geduld en bovenal vertrouwen in een oplossing''.

Door ANP - 7-10-2016, 12:34 (Update 7-10-2016, 12:34)

Ook na de onverwacht negatieve uitslag van het referendum heeft Santos zijn geloof in vrede niet verloren, stelt Koenders. ,,Ik heb diep respect voor zijn standvastigheid en doorzettingsvermogen om ook deze tegenslag te overwinnen.''

Minister Koenders zegt bovendien te hopen dat de partijen de uitslag van het referendum aangrijpen om tot een breder gedragen vredesakkoord te komen. Zondag wees de bevolking van Colombia het vredesakkoord tusen regering en rebellenbeweging FARC nipt af.