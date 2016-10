Van Aartsen stopt in maart als burgemeester

ANP Van Aartsen stopt in maart als burgemeester

DEN HAAG - Jozias van Aartsen (VVD) stopt per 1 maart komend jaar als burgemeester van Den Haag. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Officieel loopt zijn termijn af in december 2017.

Door ANP - 7-10-2016, 11:59 (Update 7-10-2016, 12:25)

Door in maart al te stoppen, wil hij zijn opvolger meer tijd geven om zich in te werken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

,,Hoewel ik, mijn hart volgend, Den Haag het liefst tot het eind van mijn termijn als burgemeester zou willen dienen, meen ik dat het belang van de stad voorop moet staan. Mijn opvolgster of opvolger moet ruim de tijd krijgen om zich in te werken, voor een nieuwe raad aantreedt'', schrijft Van Aartsen.

Opvolger

Van Aartsen (25 december 1947) werd op 27 maart 2008 als burgemeester van de hofstad geïnstalleerd. In oktober 2013 werd bekend dat hij een tweede termijn als burgemeester in Den Haag zou blijven. Hij had toen al aangegeven deze niet uit te zullen dienen om eerder plaats te maken zodat zijn opvolger zich goed kan voorbereiden.

Wat Van Aartsen gaat doen na februari volgend jaar heeft hij niet bekendgemaakt.

Van Aartsen heeft een langdurige politieke carrière achter de rug. Van augustus 1994 tot augustus 1998 was hij minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en daarna (tot juli 2002) minister van Buitenlandse Zaken. Hij was tot november 2006 lid van de Tweede Kamer voor de VVD, waarvan van mei 2003 tot maart 2006 de fractievoorzitter van die partij.