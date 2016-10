'Ernstig verzuim' bij fatale arrestatie Mitch

DEN HAAG - Vier van de vijf betrokken agenten bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez hebben zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. De vijfde agent valt plichtsverzuim te verwijten, is de conclusie van een intern onderzoek van de politie.

Door ANP - 7-10-2016, 11:55 (Update 7-10-2016, 12:18)

Henriquez (42) werd op 27 juni vorig jaar in het Haagse Zuiderpark door de vijf agenten gearresteerd bij een muziekfestival, omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Hij overleed de volgende dag in het ziekenhuis, hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek veroorzaakt door het hardhandige optreden tijdens de arrestatie.

Twee agenten worden hiervoor strafrechtelijk vervolgd, had het OM eerder al besloten.

Disciplinaire maatregelen

De politieleiding wacht het advies af van de onafhankelijke Commissie van Advies in Disciplinaire Zaken (CADZ), voordat zij een besluit neemt over mogelijke disciplinaire maatregelen tegen de betrokken politiemensen. De CADZ brengt voor eind dit jaar dat advies uit.

De bevindingen van het interne onderzoek leiden er volgens de politie toe dat met de agent die plichtsverzuim wordt verweten, wordt gezocht naar ,,een passende werkomgeving binnen de politie''. De overige vier agenten blijven in afwachting van het advies van de CADZ buiten functie.

De vorige korpschef, Gerard Bouman, had de vijf agenten beloofd dat ze niet zouden worden ontslagen. ,,De toenmalige korpschef heeft op basis van die situatie een aantal toezeggingen aan de collega’s gedaan. De huidige korpschef heeft hier kennis van genomen'', laat de politie weten. ,,Hij beschouwt dit als een gegeven. Voor hem staat nu een zorgvuldige verdere afwikkeling van de procedures van het disciplinaire en strafrechtelijke traject centraal.''