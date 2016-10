Bouman beloofde agenten niet te ontslaan

ANP Bouman beloofde agenten niet te ontslaan

DEN HAAG - De vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez zouden niet worden ontslagen. Die belofte deed oud-korpschef Gerard Bouman. De leiding van de politie bevestigt dit in reactie op een artikel van de NRC hierover. Ook beloofde de toenmalige korpschef, die begin dit jaar vertrok, dat de gevolgen van hun buitenfunctiestelling zouden worden teruggedraaid.

Door ANP - 7-10-2016, 10:01 (Update 7-10-2016, 10:01)

Dit gebeurde op een bijeenkomst van 17 september 2015. Daar werd gesproken over de situatie die zou kunnen ontstaan door het strafrechtelijke en het disciplinaire onderzoek tegen de agenten. ,,De toenmalige korpschef heeft op basis van die situatie een aantal toezeggingen aan de collega’s gedaan. De huidige korpschef heeft hier kennis van genomen'', laat de politie weten. ,,Hij beschouwt dit als een gegeven. Voor hem staat nu een zorgvuldige verdere afwikkeling van de procedures van het disciplinaire en strafrechtelijke traject centraal.''

Henriquez (42) werd op 27 juni vorig jaar in het Haagse Zuiderpark door de vijf agenten gearresteerd bij een muziekfestival, omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Hij overleed de volgende dag in het ziekenhuis, hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek veroorzaakt door het hardhandige optreden tijdens de arrestatie. Twee agenten worden hiervoor vervolgd. Het interne onderzoek door de politie loopt nog.