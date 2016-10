Maastricht weer het centrum van de dans

ANP Maastricht weer het centrum van de dans

MAASTRICHT - In Maastricht heeft dit weekeinde de negentiende editie plaats van de Nederlandse Dansdagen. Veel van wat er echt meetelt in de Nederlands dans, gevestigd of opkomend, is daar in drie dagen te zien.

Door ANP - 7-10-2016, 4:14 (Update 7-10-2016, 4:14)

Het openingsprogramma vrijdagavond omvat zeven middelgrote dansgezelschappen. Zaterdag is er het Feest van de Nederlandse Dans, met de vier grootste gezelschappen in één programma: Het Nationale Ballet, het Scapino Ballet, het Nederlands Dans Theater en Introdans (samen met Introdans voor de jeugd).

Op zaterdag en zondag is speciaal oog voor de nieuwe generatie Nederlandse choreografen. Nieuw dit jaar is een programma op zondag met vijf middelgrote jeugdgezelschappen.

Tijdens het festival regent het ook prijzen: de Zwanen en de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2016.

Sinds dit jaar worden de Dansdagen geleid door directeur Ronald Wintjens (1972, Maastricht). Hij is de opvolger van Peggy Olislaegers.