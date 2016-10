Politie vindt ruim 100 kilo vuurwerk in huis

LEIDSCHENDAM - Een 55-jarige man uit Leidschendam is donderdag aangehouden. In zijn huis vonden agenten ruim 100 kilo vuurwerk.

Door ANP - 6-10-2016, 21:35 (Update 6-10-2016, 21:35)

De politie had een melding gekregen dat in het huis mogelijk veel, illegaal, vuurwerk lag opgeslagen. Agenten gingen kijken en vonden inderdaad in een kast illegaal en legaal vuurwerk. Het spul wordt vernietigd.