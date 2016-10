’Hbo-vaardigheden al opdoen op het mbo’

DEN HAAG - Onderwijsminister Jet Bussemaker wil dat hogescholen en mbo's meer gaan samenwerken om de doorstroom van mbo-studenten naar het hbo te verbeteren. Dat zei ze donderdag 6 okyober 2016 in reactie op een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Door onze verslaggevers - 6-10-2016, 17:55 (Update 6-10-2016, 17:55)

Uit de publicatie van het SCP, ’Wikken en wegen in het hoger onderwijs’, blijkt dat hbo’ers er langer over doen om hun diploma te halen dan vroeger. Mbo'ers die instromen in het hbo hebben het nog eens extra moeilijk, met name de studenten van niet-westerse afkomst. Dit alles is in lijn met de cijfers die de Vereniging Hogescholen een jaar geleden al presenteerde.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is ook bezorgd. ,,Het is van groot belang dat in het eerste jaar van het hbo meer ruimte komt voor het leren van studievaardigheden, zoals zelfstandigheid en het vermogen te plannen. Daar hebben zowel hogeschool als student later profijt van'', zegt voorzitter Jan Sinnige. Eerder zei voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen op het hbo-jaarcongres dat mbo'ers een half jaar tot een jaar extra moeten krijgen voor ze naar het hbo gaan.

Aan het begin van het schooljaar maakte Bussemaker 7,5 miljoen euro vrij voor studenten en scholen om met plannen te komen om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. De instroom is overigens gedaald na de invoering van het leenstelsel vorig jaar. Het aantal leerlingen met een mbo-4 diploma dat naar het hbo ging, bedroeg vorig jaar nog 48 procent, tegen 40 procent dit jaar. Universitaire studenten gaan sneller dan in het verleden door het ’rendementsdenken’.

DE EERSTE OPEN DAGEN:

Bij Hogeschool Inholland kan iedereen op vrijdag 7 oktober tussen 10 en 14 uur binnenlopen voor informatie. Inholland heeft vestigingen in Haarlem, Amsterdam, Alkmaar en Den Haag.

De hogescholen van Leiden en Amsterdam hebben hun open dagen op 5 november.

In het middelbaar beroepsonderwijs is het College Hilversum de eerste met een open dag op 25 oktober.

Het ROC Leiden volgt op maandag 7 november, Regio College Zaandam op 16 november, het mbo College Airport in Hoofddorp op 22 november, en op 28 november het Nova College in Haarlem, Hoofddorp, IJmuiden en Beverwijk. Op 29 november is er open dag op het ROC Kop van Noord-Holland en op 20 januari op het Horizon College.