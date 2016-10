NL Alert brand Den Helder: ramen en deuren sluiten [video]

DEN HELDER - Op het terrein van het milieudepot van VOF ’t Oost aan de Oostoeverweg in Den Helder is donderdagmiddag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio waarschuwt mensen om ramen en deuren te sluiten. Daarvoor is een NL Alert verstuurd.

Door Internetredactie - 6-10-2016, 17:41 (Update 6-10-2016, 19:20)

Ook de mechanische ventilatie moet uitgezet worden. De N9 is ter hoogte van Julianadorp afgezet bij de afslag Schoolweg. Het verkeer wordt omgeleid. Ook de N250 die langs het depot gaat, is dicht. Ook de N99 en de Kooybrug. Verkeer wordt omgeleid via 't Zand.

Er is veel rookontwikkeling door de brand. De rookpluimen zijn tot ver in de omgeving te zien, zeker tot industrieterrein Kooypunt. De McDonalds aan de Verkeerstorenweg is dicht.

Foto: politie De afgesloten wegen.

De brand is ontstaan doordat tomatenloof was gaan broeien. Daarover waren plastic netten gespannen wat voor de rookontwikkeling zorgde. Mensen hadden er tot in Julianadorp last van. Het leidde tot prikkende ogen. De brandweer is de berg tomatenloof nu aan het afpellen zodat er geen nieuwe broei meer kan ontstaan.

Nieuwsgierigen worden ook op grote afstand gehouden door de politie.

Foto: Holland Media Combinatie

De brandweer is ter plaatse met onder meer een tankspuitwagen. De brand is opgeschaald naar een middelbrand omdat het moeilijk is genoeg water op de plek van de brand te krijgen. Daarom is er een slang van een halve kilometer lang uitgerold tot aan het gasstation van de NAM.

Loco-burgemeester Bob Haitsma is inmiddels ook gearriveerd bij de brand.

