Drietal vast voor organiseren hondengevechten, pitbulls in beslag genomen in Soest

SOEST - Met de aanhouding van drie verdachten denkt de politie in de provincie Utrecht een groep op het spoor te zijn die hondengevechten organiseerde. Op drie adressen in Zeist, Soest en Amersfoort werden in totaal 25 pitbulls in beslag genomen, waaronder elf pups.

Een dertigjarige vrouw uit Amersfoort zou de illegale hondengevechten in haar woning hebben georganiseerd.

De andere verdachten zijn een 32-jarige man uit Zeist en man van 29 jaar uit Soest. Ze zijn woensdag opgepakt, meldde het Openbaar Ministerie donderdag.

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie enkele tips had ontvangen over mogelijke hondengevechten. Agenten troffen de Zeistenaar op straat aan met een pitbull die diverse bijtwonden had.

De hond is voor behandeling naar een dierenarts gebracht. Ook drie van de in beslag genomen dieren waren gewond.

Medewerkers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming werkten aan de actie mee.