ANP Nieuwe arrestatie moord Tommie van der Burg

EINDHOVEN - De politie heeft donderdagochtend een derde verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Tommie van der Burg. Het is een 36-jarige man uit Liempde.

Door ANP - 6-10-2016, 15:44 (Update 6-10-2016, 15:44)

Het 31-jarige slachtoffer werd in de nacht van zondag 12 op maandag 13 april vorig jaar doodgeschoten bij Hotel Van der Valk in Eindhoven. Hij zou actief zijn geweest in de xtc-handel.

De politie denkt dat de man uit Liempde ook betrokken is geweest bij de mishandeling van Van der Burg in 2014. De verdachte meldde zich op aandringen van de recherche op het politiebureau in Eindhoven. Daar is hij aangehouden.

Voor de moord op Van der Burg zitten sinds mei al een man (44) en een vrouw (37) uit Eindhoven vast.