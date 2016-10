Bommelding bij winkelcentrum vals alarm

AMSTERDAM - Een deel van een winkelcentrum in Amsterdam-Noord is donderdagmiddag even afgesloten geweest na een bommelding. Volgens de politie was het vals alarm. De melding had betrekking op een bank, waardoor dit pand en enkele omliggende winkels werden ontruimd.

Door ANP - 6-10-2016, 15:19 (Update 6-10-2016, 15:26)

Na een uur gaf de politie het gebied weer vrij. Het betrof winkelcentrum Boven 't Y op het Buikslotermeerplein.