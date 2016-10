Kamer schrikt van 'terreurplan' Schiphol

DEN HAAG - De Tweede Kamer is geschrokken van de berichten dat twee leden van de terreurbeweging IS vorig jaar een aanslag op Schiphol zouden hebben willen plegen. De Kamer gaat snel in debat met minister Ard van der Steur (Veiligheid).

Door ANP - 6-10-2016, 14:13 (Update 6-10-2016, 14:42)

De Franse krant Le Monde onthulde woensdag dat twee leden van de terreurcel die in november in Parijs toesloeg, diezelfde dag een enkele reis naar Schiphol maakten.

PVV-leider Geert Wilders sprak donderdag zijn zorgen uit over het nieuws. Hij wil weten of terroristen zich in Nederland kunnen verschuilen, net zoals in België, zoals Le Monde meldde.

Wilders stelde voor premier Mark Rutte naar de Kamer te roepen om tekst en uitleg te vragen, maar de coalitiepartijen voelden daar niets voor. Zij spreken liever de minister van Veiligheid en Justitie.