Kabinet kijkt opnieuw naar alcoholslot

DEN HAAG - Het kabinet gaat opnieuw bekijken of het alcoholslot in het strafrecht kan worden opgenomen. ,,Het zal dan wel een andere variant zijn dan voorheen", zei minister Melanie Schultz (Infrastructuur) donderdag in de Tweede Kamer.

Door ANP - 6-10-2016, 12:30 (Update 6-10-2016, 12:30)

Het wordt dan bijvoorbeeld een 'alcoholslot light' dat minder lang wordt opgelegd, aldus de minister. Bijna de hele Kamer wil dat het alcoholslot in het strafrecht wordt opgenomen. Het is volgens de volksvertegenwoordigers een heel effectief middel.

Het kabinet ziet er weinig in om het op te nemen in het strafrecht omdat het vreest dat het alcoholslot niet zo vaak zal worden opgelegd door een rechter. Daardoor wordt het moeilijk om ,,het systeem draaiende te houden'', zei de minister. ,,Maar ik heb de wens van de Kamer gehoord.''

Eerder bepaalden de Hoge Raad en Raad van State dat het alcoholslot niet als maatregel mocht worden opgelegd onder het bestuursrecht.