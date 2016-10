Internationaal netwerk mensenhandel opgerold

AMSTERDAM - De politie heeft een internationaal netwerk van mensenhandel opgerold. Bij invallen in twintig panden in Amsterdam, Bulgarije, België en Duitsland werden in totaal tien verdachten gearresteerd, meldt de politie donderdag. De invallen werden vorige week dinsdag al gedaan.

Door ANP - 6-10-2016, 10:51 (Update 6-10-2016, 11:01)

Het gaat om drie mannen die in Amsterdam werden opgepakt, vijf mannen en een vrouw in Bulgarije en een vrouw in Duitsland. De verdachten worden naast seksuele uitbuiting ook verdacht van witwassen. Naast ruim 170.000 euro zijn zes dure auto’s in beslag genomen.

De tien worden ervan verdacht jonge vrouwen - sommigen slechts achttien jaar oud - tot prostitutie te hebben gedwongen. Het bleek dat ze een band hadden met de stad Sliven in Bulgarije. De slachtoffers die door de verdachten aan het werk werden gezet in Amsterdam en Antwerpen, zijn vermoedelijk met valse beloftes gerekruteerd in het uitgaansleven van Sliven.

Voorgeleid

De drie in Amsterdam opgepakte mannen zijn vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die heeft het voorarrest van twee van hen verlengd. Zij zitten vast in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij in het belang van het onderzoek geen contact met anderen dan hun advocaat mogen hebben. De derde man is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte.

Twee verdachten die in Bulgarije werden gepakt en de vrouw uit Duitsland zullen na een toets van de rechter worden overgeleverd aan Nederland.

Het onderzoek begon in september 2015 onder leiding van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Toen werd ook een zogenoemd Joint Investigation Team (JIT) opgestart. Daarin werken politie en Openbaar Ministerie van de betrokken landen met elkaar samen.