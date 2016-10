IJsmakers letten niet altijd op hygiëne

DEN HAAG - De makers van ambachtelijk ijs letten lang niet altijd op de hygiëne. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Door ANP - 6-10-2016, 10:01 (Update 6-10-2016, 10:01)

Deze zomer zijn 218 ambachtelijke ijssalons gecontroleerd. Bij 37 van deze salons (17 procent) was sprake van overtredingen, waarvan zes ernstige. In één geval bevatte het ijs te veel ziekmakende micro-organismen. De overtreders kregen een schriftelijke waarschuwing of een boete.

Tijdens de inspecties is onder meer gekeken of producten goed worden verhit, of ze op de juiste temperatuur worden bewaard, of de ruimte waarin het ijs wordt bereid schoon is en of er geen (spoor van) ongedierte aanwezig is. Daarnaast zijn er ook 309 ijsmonsters genomen om te kijken of het ijs pathogenen (ziekmakende micro-organismen) bevat.

De makers van het ijs maakten vooral procesfouten. Dat zijn fouten met de tijdsduur en de temperatuur tijdens de bereiding, de bewaarfase en de manier van presenteren. Op het gebied van hygiëne bleek het schoonhouden van bereidingsruimte en bestek regelmatig een probleem. In een aantal gevallen trof de NVWA muizenkeutels en vliegen aan zonder dat de ondernemer daar iets tegen ondernam.