MFK van Schotte weer tweede partij op Curaçao

WILLEMSTAD - Bij de verkiezingen voor een nieuw parlement op Curaçao heeft de partij MFK van Gerrit Schotte net niet gewonnen. De sociaal-democratische partij MAN van Hensley Koeiman is verrassend winnaar geworden met een verschil van driehonderd stemmen

Door ANP - 6-10-2016, 7:08 (Update 6-10-2016, 7:23)

Schotte, die eerder dit jaar is veroordeeld voor fraude en corruptie, had gehoopt op een ruime overwinning. Omdat hij in beroep is gegaan tegen zijn veroordeling kon hij meedoen aan de verkiezingen en zitting nemen als parlementariër.De MFK-voorman feliciteerde in een eerste reactie de winnende partij, maar zei wel om een hertelling te gaan vragen vanwege het kleine verschil.

Zowel MAN als MFK haalde vier zetels. Ook de PAR krijgt vier zetels. De nieuwe partij Korsou di Nos Tur van zakenman Amparo dos Santos, broer van gokbaas Robbie dos Santos en oud-minister van Financiën George Jamaloodin, behaalde er drie.