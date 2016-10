Circus Herman Renz: groter en spectaculairder

HAARLEM - Circus Herman Renz staat op. Spectaculairder, frisser en groter dan ooit. Met musicaldans en -zang. Een geoliede machine trekt in december 2016 Haarlem binnen voor de kerstshow Revival.

Door Leonie Groen - 6-10-2016, 7:00 (Update 6-10-2016, 7:00)

Alles is nieuw. Er is een compleet nieuw tentencomplex dat plaats biedt aan maar liefst 1600 bezoekers. Ontwerpster Dian van de Ven zet negentig nieuwe, spectaculaire kostuums in elkaar. En er is samenwerking gezocht met Dansacademie Lucia Marthas. De acts worden aan elkaar gezongen en gedanst met als afsluiter een zang- en...