ANP DuPont/Chemours belooft Sliedrecht beterschap

SLIEDRECHT - In het geval van incidenten waarbij het productieproces van DuPont/Chemours moet worden stilgelegd, zal dat bedrijf omliggende gemeenten meteen informeren. Dat heeft het chemiebedrijf toegezegd in een stevig gesprek na het lekken van 2730 kilo kankerverwekkende formaldehyde in augustus. De gemeente Sliedrecht werd toen niet op de hoogte gebracht.

Door ANP - 5-10-2016, 16:24 (Update 5-10-2016, 16:24)

In een gesprek met de burgemeester en een wethouder zei het bedrijf dat het een inschattingsfout had gemaakt en de communicatie handiger had gekund. De gemeente gaf aan het volstrekt onbegrijpelijk te vinden dat Sliedrecht de ernst van het incident uit de media had moeten vernemen.

Eind september vond er ook al een gesprek plaats tussen het bedrijf en Dordrecht. Die gemeente was eveneens verbolgen over de manier waarop Dupont had gehandeld rond de lekkage.