Nederlanders neergestoken in Marokko

ANP Nederlanders neergestoken in Marokko

CASABLANCA - Drie Nederlandse toeristen zijn dinsdag in de Marokkaanse stad Casablanca neergestoken tijdens een bezoek aan de Hassan II-moskee. Volgens het minsterie van Buitenlandse Zaken zijn de drie daardoor ernstig gewond geraakt.

Door ANP - 5-10-2016, 12:00 (Update 5-10-2016, 12:23)

De 57-jarige vrouw bracht samen met haar 30-jarige zoon en 27-jarige dochter een bezoek aan de moskee, een van de grootste ter wereld, toen ze werden aangevallen door een man. ,,Hij dook vanuit het niets op en begon op ze in te steken'', aldus een woordvoerster.

Volgens Marokkaanse media is de dader een 28-jarige verwarde man. Agenten die in de buurt waren, wisten hem snel te overmeesteren. Een van de agenten zou daarbij gewond zijn geraakt aan een been.

De Nederlandse ambassade regelde een begeleider die de slachtoffers bijstaat in het ziekenhuis en stelde de familie van het gezin op de hoogte.