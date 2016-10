In 2017 overlast eikenprocessierups verwacht

WAGENINGEN - Het voorjaar van 2017 kan het seizoen van de eikenprocessierups worden. En dat betekent extra overlast voor de mens. Die verwachting is gebaseerd op het grote aantal eikenprocessievlinders dat dit jaar is gevangen.

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen spreekt van grote overlast volgend jaar. ,,Het is aannemelijk dat de sterke toename van het aantal vlinders zich volgend jaar vertaalt in een sterke toename van het aantal eikenprocessierupsen en er daarmee toename van overlast voor mens en dier te verwachten is", aldus het kenniscentrum op de website Nature Today.

Wat de oorzaak is, is nog onduidelijk. Mogelijk zijn er minder nesten bestreden. ,,Als nesten niet worden geruimd kan er een vervijfvoudiging van de populatie ontstaan in het daarop volgende jaar".

De rups heeft brandharen die huid, ogen en luchtwegen irriteren.