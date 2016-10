Zware drinkers niet van de weg te krijgen

DEN HAAG - In Nederland rijden tussen de 90 en 125 duizend zware alcoholovertreders (1,3 promille of hoger) rond. Deze groep is verantwoordelijk voor twee derde van alle ernstige alcoholongevallen, ofwel tussen de 50 en 95 doden per jaar. Traditionele maatregelen zoals het innemen van het rijbewijs lijken nauwelijks effect te hebben op deze groep; in veel gevallen blijven deze overtreders ook zonder rijbewijs door rijden. Dit staat in het SWOV-rapport Zware alcoholovertreders in het verkeer.

Door ANP - 5-10-2016, 3:33 (Update 5-10-2016, 3:33)

Maatregelen om het probleem van zware alcoholovertreders tegen te gaan zouden zich kunnen of moeten richten op preventie van rijden onder invloed. Het alcoholslot was hiervoor een goed middel, maar dit dreigt definitief stopgezet te worden.

SWOV pleit voor een op specifieke doelgroepen toegesneden intensieve begeleiding en behandeling om overtreders van hun alcoholverslaving af te helpen en alternatieve, goedkopere alcoholsloten.