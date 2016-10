Plastic inzamelen voor recycling werkt niet

EMST - Het PlasticHeroes-project, waarbij burgers wordt gevraagd om plastic verpakkingen apart aan te bieden voor recycling, werkt nauwelijks. In 2013 werd 50 kiloton aan plastic verpakkingen opnieuw gebruikt, op een totale hoeveelheid van minimaal 268 kton. Dat is slechts 19 procent, schrijft Recycling Netwerk, een coalitie van milieu- en natuurorganisaties, aan de Tweede Kamer.

Ondanks alle was- en sorteeractiviteiten wordt slechts een beperkt deel van het resterende plastic afval gerecycled. Het grootste deel van de output van de sorteerfabrieken blijkt zelfs onverkoopbaar en wordt met geld toe afgezet voor 'nuttige toepassingen’ of wordt opgeslagen. In 2013 werd uiteindelijk krap 24 kton verwerkt tot recyclaat dat nieuwe plasticproducten kon vervangen.