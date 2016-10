Mogelijk gratis interrailpas voor 18-jarige

STRAATSBURG - Iedere Europeaan die achttien jaar wordt kan in de toekomst mogelijk een maand kosteloos met de trein door Europa reizen. De Europese Commissie verwelkomt het ,,excellente’’ plan en gaat de haalbaarheid van zo’n gratis interrailpas onderzoeken.

Door ANP - 4-10-2016, 20:34 (Update 4-10-2016, 20:42)

De leider van de christendemocraten in het Europees Parlement, Manfred Weber, zette zijn politieke gewicht vorige maand achter het 'treincadeautje'. Hij denkt dat jongeren daardoor enthousiaster worden over Europa en ,,zich Europeser gaan voelen’’. Het Europees Parlement is verdeeld, bleek dinsdag tijdens een debat in Straatsburg.

,,Het voorstel getuigt van een bewonderenswaardig ambitieniveau maar behoeft zorgvuldige analyse'', reageerde EU-commissaris Violeta Bulc (Transport). Zo moet worden bekeken of het wel toegankelijk is voor alle achttienjarigen. Ook wil zij de kosten bespreken met spoorbedrijven en alternatieven onderzoeken. Zij opperde te beginnen met een pilotfase, die later kan worden uitgebreid.

D66 is fel tegenstander. ,,Ze willen Europa populairder maken door Sinterklaas te spelen’’, aldus Europarlementariër Matthijs van Miltenburg. Het lijkt hem een beter idee jongeren een goede opleiding en vooruitzicht op een baan te geven. Zijn CDA-collega Wim van de Camp is wel positief en wil nu gaan kijken hoe het plan praktisch vorm kan krijgen.

Agnes Jongerius (PvdA) sprak van een ,,sympathiek, maar veel te duur plan’’. Het is volgens haar een beter idee het geld aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid uit te geven. GroenLinks vindt het op zich goed om meer mensen in de trein te krijgen, maar wil vooral een betere spoorinfrastructuur in Europa en minder prijsverschil tussen vlieg- en treinkosten.