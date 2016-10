Dijkhoff laat lek privégesprekken onderzoeken

ANP Dijkhoff laat lek privégesprekken onderzoeken

DEN HAAG - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) laat onderzoeken of en hoe privécommunicatie van Nederlanders in handen is gekomen van een Australisch techbedrijf.

Door ANP - 4-10-2016, 16:11 (Update 4-10-2016, 16:20)

Dijkhoff antwoordde dat dinsdag op vragen van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66. Hij laat ook bekijken of veiligheidsdiensten een rol hebben gespeeld. De Volkskrant berichtte vorige week over de kwestie. Het zou gaan om telefoon- en app-gesprekken.

Een Nederlandse vrouw die in Groot-Brittannië werkte voor het Australische bedrijf Appen, dat werkt aan spraakherkenningstechnieken, zou fragmenten van gesprekken in het Nederlands hebben moeten beluisteren. In een van de gesprekken herkende zij een ex-vriend. Hij zou achteraf hebben gezegd dat hij geen toestemming had gegeven voor het delen van zijn communicatie.

Dijkhoff liet weten dat hij net zo verbaasd is over de beweringen als ieder ander. Kamerlid Verhoeven spreekt van een ,,grove schending'' van de privacy, als de feiten blijken te kloppen. Hij wil onder meer weten of de inlichtingendiensten een rol hebben gespeeld.

De Tweede Kamer riep het kabinet dinsdag ook nog een keer op niet te morrelen aan de sterkte van zogeheten encryptiesoftware, zodat opsporingsdiensten beter toegang krijgen tot communicatie. Een sterke versleuteling is volgens de Kamer essentieel om vertrouwelijk privéberichten te kunnen versturen en voor de veiligheid van bijvoorbeeld internetbankieren.

Bij een verzwakking krijgen niet alleen de eigen opsporingsdiensten makkelijker toegang, maar ook criminelen en buitenlandse mogendheden.