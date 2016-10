Mbo-student krijgt veto over schoolkosten

ANP Mbo-student krijgt veto over schoolkosten

DEN HAAG - Leerlingen van een middelbare beroepsopleiding hebben voortaan het laatste woord als hun school de onderwijskosten wil verhogen. Mbo-scholen mogen de kosten voor bijvoorbeeld boeken en werkkleding niet meer wijzigen zonder toestemming van de zogeheten deelnemersraden. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich daar dinsdag voor uitgesproken.

Door ANP - 4-10-2016, 16:05 (Update 4-10-2016, 16:05)

PvdA en D66 hadden om het veto gevraagd. De SP wilde zelfs dat mbo-studenten voortaan alleen lesgeld zouden betalen.

De schoolkosten bedragen nu nog tussen de 500 en 1000 euro per jaar. De vertegenwoordigers van de studenten in de deelnemersraden mogen nu wel advies geven over de hoogte van dat bedrag, maar die raad mag een school naast zich neerleggen. Dat laatste is in het vervolg niet meer zo.