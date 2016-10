Kamerlid Dikkers onwel in zaal

ANP Kamerlid Dikkers onwel in zaal

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers is dinsdag onwel geworden terwijl ze voor de microfoon in de grote vergaderzaal stond. Dikkers (PvdA) zakte voor het oog van collega's en toeschouwers op de publieke tribune in elkaar. Ze werd onder begeleiding uit de zaal weggeleid. Het is onbekend wat haar mankeert. De vergadering in de Tweede Kamer werd vanwege het voorval kort geschorst.

Door ANP - 4-10-2016, 14:46 (Update 4-10-2016, 14:46)