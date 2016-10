The Paradise Suite terug in de bios

AMSTERDAM - The Paradise Suite komt deze week terug in de bioscoop, aldus distributeur September Film dinsdag. De film werd vorige week de grote winnaar van het Nederlands Filmfestival (NFF) in Utrecht. Het drama van Joost van Ginkel kreeg het Gouden Kalf voor beste Nederlandse film. Ook was er een kalf voor beste scenario. De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar Issaka Sawadogo, die in The Paradise Suite een stripper en rozenplukker speelt.

De film is vanaf deze week opnieuw te zien in bioscopen in Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Zwolle. The Paradise Suite draaide vorig jaar in de bioscoop en trok toen een handvol bezoekers.