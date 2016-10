Vader Haagse vondeling gevonden

DEN HAAG - De politie heeft via DNA-onderzoek de vader gevonden van het meisje dat vorig jaar september in Den Haag te vondeling werd gelegd. De rechercheurs hebben ook met de man gesproken. Hij weet echter niet wie haar moeder is omdat hij 'wisselende contacten' had.

Door ANP - 4-10-2016, 11:47 (Update 4-10-2016, 11:47)

Omdat de politie graag de moeder wil vinden, komt de zaak dinsdagavond opnieuw aan de orde in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en het opsporingsprogramma Team West van Omroep West.

Het meisje werd vorig jaar september in goede gezondheid gevonden bij een woning in de Larensestraat. Er was bij de baby een briefje achtergelaten. Daarin stond dat de moeder niet voor het kind kon zorgen omdat ze al twee kinderen had.

Het kindje is ondergebracht bij een pleeggezin.