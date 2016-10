Grote brand op bedrijventerrein Uden [video]

ANP Grote brand op bedrijventerrein Uden

UDEN - In het Brabantse Uden woedt in de nacht van maandag op dinsdag een uitslaande brand op bedrijventerrein Loopkant-Liessent. De brand brak rond kwart voor één uit en is inmiddels onder controle. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen.

Door ANP - 4-10-2016, 2:23 (Update 4-10-2016, 10:26)

Op Twitter meldden bewoners dat er grote donkere rookwolken boven Uden te zien zijn, met veel stankoverlast als gevolg. Korpsen uit de gehele regio werden opgeroepen om de lokale brandweer te assisteren. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

dat de brandweer niet precies weet wat voor bedrijf momenteel in het fabriekspand zit.

(App-gebruikers zien een video hier)