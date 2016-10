Lichaam Oerlemans dinsdag naar Tripoli

TRIPOLI/RIJSWIJK - Het lichaam van de zondag in Libië omgekomen persfotograaf Jeroen Oerlemans wordt dinsdag van de stad Sirte naar Tripoli gebracht. Dat gebeurt over de weg. Vanuit de Libische hoofdstad wordt het stoffelijk overschot naar Nederland gevlogen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laten weten.

Door ANP - 3-10-2016, 19:11 (Update 3-10-2016, 19:11)

Oerlemans werd in Sirte door een sluipschutter van terreurbeweging IS neergeschoten, hij overleed enige tijd later aan zijn verwondingen.

,,De ambassade moet nog allerlei administratieve handelingen verrichten, zoals een pas verstrekken en stempels afgeven. Dat kan enige tijd in beslag nemen, maar de autoriteiten zijn zeer welwillend'', aldus een woordvoerster. Het lichaam van Oerlemans wordt volgens haar niet met een rechtstreekse vlucht naar Nederland gerepatrieerd. Wanneer het in Nederland aankomt, kon ze niet zeggen.