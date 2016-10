Ziekenhuizen Rijnmond zoeken samenwerking

ROTTERDAM - Het Havenziekenhuis in Rotterdam en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel willen gaan fuseren. Ze willen tegelijk een partnerschap aangaan met het Erasmus Medisch Centrum in de Maasstad. De drie partijen voeren hierover verkennende gesprekken, lieten ze maandag weten.

Door ANP - 3-10-2016, 18:02 (Update 3-10-2016, 18:02)

Het Havenziekenhuis is een relatief kleinschalige voorziening aan de rand van het het Rotterdamse stadscentrum. Door die kleinschaligheid kampt het ziekenhuis met financiële problemen. ,,Door een nauwe samenwerking met de andere ziekenhuizen worden deze problemen hanteerbaar", lieten de fusiepartners weten.

De ziekenhuizen willen elkaar op verschillende gebieden gaan versterken. Zo biedt het IJsselland Ziekenhuis topklinische zorg op het gebied van maag-, darm- en levergeneeskunde. ,,Met het Erasmus MC als partner kan IJsselland deze positie voor de toekomst behouden", aldus de drie partijen.