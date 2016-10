Don Bosco College in Volendam opgeschrikt door dreigend Snapchat-bericht

Het Snapchat-bericht dat is verspreid onder leerlingen van het Don Bosco College.

VOLENDAM - Het Don Bosco College in Volendam is zondag opgeschrikt door een bedreigend Snapchat-bericht, waarin meerdere vuurwapens te zien waren en de tekst ’Don Bosco College gaat er aan’. De politie is onmiddellijk een onderzoek begonnen. Zij gaf tegen middernacht aan dat de school niet in gevaar is.

Door Mitchell Burger - 3-10-2016, 11:42 (Update 3-10-2016, 12:25)

De directie van de school werd door leerlingen op de hoogte gesteld van het bericht. Zij schakelde direct de politie in. Onder de leerlingen circuleerde al snel het gerucht dat iemand dreigde ’de school overhoop te schieten’.

De politie nam het bericht uiterst serieus en begon onmiddellijk met een onderzoek. Zij heeft de verzender van het bericht thuis opgezocht en ondervraagd. Er zijn geen arrestaties verricht. Volgens de politie gaat het niet om een leerling van de school, maar om iemand van buiten de regio.

De directie heeft maandagochtend alle ouders van de school gerust gesteld via een email.