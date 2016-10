800 aangiften om incidenten bij azc´s

DEN HAAG - Bij de politie zijn de eerste zes maanden van dit jaar 813 aangiften binnengekomen wegens incidenten op en rond asielzoekerscentra (azc´s) en noodopvanglocaties voor asielzoekers. Van die 813 aangiften voor onder meer diefstal, geweld en zedenzaken zijn 166 zaken doorgegeven aan het Openbaar Ministerie (OM). Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schrijft dat maandag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 3-10-2016, 11:13 (Update 3-10-2016, 11:19)

Hij meldt ook dat er in dezelfde periode twee criminele asielzoekers zijn uitgezet of uitgeleverd. Van zestien andere asielzoekers werd de verblijfsvergunning geweigerd of ingetrokken omdat zij zijn veroordeeld voor strafbare feiten. Bij de 166 zaken die de politie doorspeelde aan justitie heeft het OM 192 verdachten op het oog. Van de verdachten die al zijn berecht, oordeelde de rechtbank dat bijna 90 procent schuldig was.

De bewindsman stuurde maandag een overzicht naar de Kamer van de incidenten die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie dit jaar registreerden op en rond locaties waar asielzoekers worden opgevangen. Het COA noteerde ruim 9100 meldingen. De politie kwam in dezelfde periode tot ruim 3600.

De aantallen zeggen niet iets over de ernst, omvang en inhoud van de meldingen, aldus Dijkhoff. Bij het COA gaat het vooral om meldingen van het overtreden van de huisregels als bijvoorbeeld geluidsoverlast veroorzaken of de brandmelder afplakken. De politie noteert hoe vaak wordt geholpen bij bijvoorbeeld vermissingen of noodhulp moet worden verleend.