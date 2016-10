Zeven aanhoudingen na Willem II - Feyenoord

TILBURG - De politie in Tilburg heeft zondagavond na het supportersgeweld tijdens en na de voetbalwedstrijd Willem II - Feyenoord in totaal zeven mensen aangehouden. Tijdens de wedstrijd braken gevechten uit tussen de verschillende supportersgroepen, waarbij een persoon over een balustrade werd gegooid.

Door ANP - 3-10-2016, 10:49 (Update 3-10-2016, 10:49)

De politie arresteerde kort na de wedstrijd al één vechtersbaas. Een tweede meldde zich later vrijwillig. De twee zijn aangehouden wegens mishandeling.

Later op de avond arresteerde de politie in een uitgaansgebied in de binnenstad nog vijf supporters, omdat ze een bevel van agenten om weg te gaan niet opvolgden. Onder hen bevond zich ook de man die over de balustrade werd gegooid. Hij wilde zich niet legitimeren en wilde geen aangifte doen, maakte de politie maandag bekend.