Nederlanders in Chili vast wegens xtc

ANP Nederlanders in Chili vast wegens xtc

RANCAGUA - De Chileense politie heeft in 'de Operatie Holland' naar eigen zeggen een van de grootste xtc-vangsten gedaan. Twee Nederlanders zijn daarbij in de hoofdstad Santiago gearresteerd. Ze worden ervan verdacht achter de smokkel van ecstasy naar Chili te zitten en de drugs te hebben willen verkopen, meldden plaatselijke media dit weekeinde.

Door ANP - 2-10-2016, 9:26 (Update 2-10-2016, 9:26)

Bij de actie is 3 kilo xtc van hoge kwaliteit in beslag genomen. Het zou genoeg zijn geweest voor 21.000 eenheden met een mogelijke waarde van omgerekend meer dan 400.000 euro. Het onderzoek naar de xtc-bende werd gedaan in Rancagua, 100 kilometer ten zuiden van Santiago. De twee Nederlandse verdachten zijn daar naartoe gebracht en opgesloten.