Grote brand bij recyclingbedrijf Hengelo

ANP Grote brand bij recyclingbedrijf Hengelo

HENGELO - Bij een recyclingbedrijf van plastic op een industrieterrein in Hengelo is een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere blusauto's ter plaatse om het vuur te bestrijden. Bovendien is er veel rook vrijgekomen bij de brand en wordt inwoners in Hengelo aangeraden uit de rook te blijven.

Door ANP - 2-10-2016, 5:42 (Update 2-10-2016, 5:42)

Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.