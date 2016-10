'Militairen voor bescherming minderheden Irak'

DEN HAAG - Nederlandse militairen moeten in Irak helpen om gevluchte minderheden te beschermen, zodat die veilig naar huis kunnen terugkeren. Dat heeft Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie zaterdag gezegd. Hij pleit voor een waarnemings- en beschermingsmissie.

Door ANP - 1-10-2016, 15:17 (Update 1-10-2016, 15:17)

Het Kamerlid wijst erop dat in Irak onder meer christelijke minderheden nog in tenten leven, terwijl zij inmiddels naar huis zouden kunnen terugkeren. Zij hebben dan wel bescherming nodig van de internationale gemeenschap. Nederlandse militairen zouden hieraan kunnen bijdragen, aldus Voordewind. Hij vindt dat de Nederlandse missie in Irak hiermee kan worden uitgebreid, ook omdat de inzet van de Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen inmiddels voorbij is.

Voordewind sprak zaterdag in het programma Kamerbreed over de situatie in Irak en Syrië.