Politie schiet man in voet

ROTTERDAM - Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Rotterdam een man in zijn voet geschoten. Na een melding over een man met een vuurwapen kwam de politie poolshoogte nemen in de Putselaan in de wijk Feijenoord.

Door ANP - 1-10-2016, 3:40 (Update 1-10-2016, 3:40)

De gewonde verdachte is aangehouden. Rechercheurs zijn een onderzoek begonnen.