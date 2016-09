Weekend in teken van de wetenschap

ANP Weekend in teken van de wetenschap

AMSTERDAM - Het eerste weekend van oktober staat op tal van locaties in het teken van de wetenschap. Bezoekers kunnen op 275 plaatsen een kijkje nemen bij bedrijven, instellingen, instituten, musea en universiteiten. De organisatie verwacht dat het bezoekersaantal van 143.000 mensen van vorig jaar wordt overschreden.

Door ANP - 1-10-2016, 3:38 (Update 1-10-2016, 3:38)

Tijdens het Weekend van de Wetenschap openen deuren die anders voor het gewone publiek gesloten blijven. Zo kunnen frisdrankliefhebbers een rondleiding krijgen in de Coca Cola-fabriek in Dongen en het Natuurmuseum Nijmegen gunt bezoekers een blik in het depot. ,,ESA-Estec houdt een open dag, dat is normaal gesproken hermetisch gesloten. Je kunt er André Kuipers tegen het lijf lopen'', meldt de organisatie.

De activiteiten van het themaweekend zijn verspreid over het hele land, maar in het noordoosten en zuiden zijn wat witte vlekken. Met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen de deelnemers laten zien dat ,,wetenschap en technologie staan voor innovatie en toekomst''.