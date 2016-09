The Paradise Suite grote winnaar NFF

ANP The Paradise Suite grote winnaar NFF

UTRECHT - De film The Paradise Suite is vrijdag de grote winnaar geworden van het Nederlands Filmfestival (NFF) in Utrecht. Het drama van Joost van Ginkel kreeg het Gouden Kalf voor beste Nederlandse film. Ook kreeg het een kalf voor beste scenario. Grote verliezer was Publieke werken met tien nominaties en uiteindelijk nul gouden kalveren.

Door ANP - 30-9-2016, 22:16 (Update 30-9-2016, 22:16)

De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar Issaka Sawadogo, die in The Paradise Suite een stripper annex rozenplukker speelt. Hannah Hoekstra ging er vandoor met het beeldje voor beste vrouwelijke hoofdrol. In de film Helleveeg, naar het boek van A.F.Th. van der Heijden over een Brabantse familie in de jaren vijftig van de vorige eeuw, speelt ze het buitenbeentje Tiny.

Actrice Anneke Blok, die de moeder van Tiny speelt, kreeg het Gouden Kalf voor beste vrouwelijke bijrol. Marcel Hensema kreeg de prijs voor beste mannelijke bijrol voor zijn prestatie in de film Knielen op een bed violen.

De beeldjes voor beste regie, beste sounddesign en beste muziek gingen naar Beyond Sleep, gebaseerd op het boek Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans.