Rutte bespreekt onderzoek MH17 met Porosjenko

JERUZALEM - Premier Mark Rutte heeft vrijdag met de Oekraïense president Petro Porosjenko gesproken over het tussenrapport van de internationale strafrechtelijke onderzoekers naar het neerschieten van de MH17. Het gesprek had plaats in Jeruzalem in de marge van de begrafenis van oud-president Shimon Peres.

Door ANP - 30-9-2016, 17:40 (Update 30-9-2016, 17:40)

,,In dat gesprek hebben we uitgebreid stilgestaan bij de resultaten die afgelopen woensdag door het Joint Investigation Team (JIT) zijn gepresenteerd", schrijft Rutte op zijn Facebookpagina. Beide landen blijven hard werken om draagvlak te vinden voor het berechten van de daders.

Ook heeft hij Porosjenko bijgepraat over de stand van zaken rond het Oekraïne-referendum. De Tweede Kamer wil dat het kabinet voor 1 november met een antwoord komt op de uitslag van het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne.