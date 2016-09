Vrachtwagen rijdt in op file bij Joure

JOURE - Op de A7 tussen Sneek en Joure is vrijdagmiddag bij het knooppunt Joure een vrachtwagen op een file gereden. Daardoor ontstond een verkeerschaos. Een nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend.

Door ANP - 30-9-2016, 17:32 (Update 30-9-2016, 17:32)

Een vrachtwagen en een auto vlogen in brand en een andere vrachtwagen is gekanteld op het wegdek. Bij het ongeluk zijn ook enkele auto's betrokken. De A7 tussen Heerenveen en de Afsluitdijk is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer kan volgens de ANWB het best omrijden via Leeuwarden (N31, A32).

,,De A7 blijft richting Heerenveen nog tot diep in de avond dicht'', meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). ,,Het politieonderzoek en het bergen van de voertuigen zullen veel tijd in beslag nemen.'' Rond 17.15 uur stond bij knooppunt Joure 11 kilometer file.