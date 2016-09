Zoetermeerse bedreiger (14) weer vrij

ZOETERMEER - De 14-jarige jongen uit Zoetermeer die dinsdagavond is aangehouden omdat hij op internet schreef dat hij een dag later zou gaan schieten op een middelbare school in zijn woonplaats, is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft dat vrijdag beslist, laat het Openbaar Ministerie weten. De politie zet het onderzoek wel voort.

Door ANP - 30-9-2016, 13:59 (Update 30-9-2016, 13:59)

Op internet ging het bericht over een schietpartij die woensdag zou plaatsvinden op het Stedelijk College in Zoetermeer. Het bericht was ondertekend door een eveneens 14-jarige jongen uit die plaats. Die werd aangehouden, maar bleek er niks mee te maken te hebben. Onderzoek leidde vervolgens naar de verdachte, die nu nog vastzit. Hij heeft volgens de politie bekend uit naam van de andere jongen het bericht te hebben geplaatst.

De school maakte woensdag tijd vrij om met leerlingen en docenten te praten over wat er is voorgevallen.