Kinderombudsman bedreigd na Piet-rapport

DEN HAAG - Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft vrijdag tientallen boze reacties gekregen na haar vrijdag gepubliceerde rapport dat Zwarte Piet aangepast moet worden. Het gaat om mails met daarin ,,hele nare boodschappen'', aldus een woordvoerster. Of de Kinderombudsman aangifte gaan doen, is nog niet duidelijk.

Door ANP - 30-9-2016, 13:28 (Update 30-9-2016, 13:28)

De telefoon staat ook roodgloeiend met mensen die vragen of opmerkingen over het rapport hebben, maar dat gebeurt volgens de woordvoerster wel op een normale manier.

In het vrijdag gepresenteerde rapport van de Kinderombudsman staat dat de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan ,,pesten, uitsluiting of discriminatie'' en dus in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. Daarom zou Zwarte Piet aangepast moeten worden zodat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het sinterklaasfeest.

,,Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de sinterklaastraditie'', staat in het rapport.