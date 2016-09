Brandstichting moskee: drie jaar cel geëist

ALMELO - Vier mannen uit Enschede moeten drie jaar de gevangenis in omdat ze geprobeerd hebben een moskee in brand te steken. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagochtend geëist bij de rechtbank in Almelo. Een vijfde verdachte, de enige die een bekentenis heeft afgelegd en berouw heeft getoond, moet volgens het OM een celstraf van twee jaar krijgen.

Door ANP - 30-9-2016, 11:20 (Update 30-9-2016, 11:20)

Op zaterdagavond 27 februari van dit jaar gooiden de mannen (tussen de 24 en 36 jaar) twee molotovcocktails tegen de muur van een moskee in Enschede, waar op dat moment vooral moeders met kinderen waren. Enkele aanwezigen doofden de brandende molotovcocktalis. Diverse getuigen hebben de mannen gezien. Op basis van onder meer gesprekken in een rechtsradicale whatsappgroep concludeert het OM dat de vijf hebben samengespannen en een terroristisch oogmerk hadden: ze wilden het gemeentebestuur angst inboezemen en voorkomen dat er een asielzoekerscentrum werd ingericht.

De rechtbank doet op 28 oktober uitspraak.