Twee gestolen Van Goghs na 14 jaar terecht

NAPELS - Twee schilderijen van Vincent van Gogh, die in 2002 waren gestolen uit het Van Gogh Museum, zijn terecht, meldt het museum. Later vrijdagochtend geeft de Italiaanse hoofdofficier van justitie in Napels uitleg op een persbijeenkomst. Het gaat om de doeken Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884/85).

Door ANP - 30-9-2016, 9:59 (Update 30-9-2016, 9:59)

De werken zijn teruggevonden tijdens een groot onderzoek in Italië, uitgevoerd door een speciaal team dat onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit.

Volgens de conservator die de werken voor de Italiaanse justitie onderzocht zijn het de echte. Ze lijken in 'redelijk goede conditie'. Wanneer de werken terugkomen naar Amsterdam is nog niet bekend.